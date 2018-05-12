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Gençlerbirliği küme düştü!

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 12.05.2018 17:52 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği Süper Lig'den düştü. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 33. haftasında Kasımpaşa'ya Diagne'nin biri penaltıdan olmak üzere 3 golüyle 3-1 yenilen Gençlerbirliği küme düştü. Gençlerbirliği'nin maçtaki tek sayısını Manu kaydetti.

Gençlerbirliği küme düştü!

Gençlerbirliği Süper Lig'den düştü. Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ardından Gençlerbirliği, Karabükspor'un ardından Süper Lig'den düşen ikinci takım oldu. Tam 29 yıl sonra Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği, en son 1985-1986 sezonunda küme düşmüştü.

Süper Lig'de bu sezona 22 Ocak 2017'de hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın adı verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
valla iyi olmuş parası olupta hedefi olmayan tek kulüp hiç üzülmedim
Yazık olmuş efsanevi başkanının isminin verildiği bir sezonda düşmüş
allah rahmet eylesin ilhan Cavcavın kemikleri sızlamıştır
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