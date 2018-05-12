Gençlerbirliği küme düştü!

Gençlerbirliği Süper Lig'den düştü. Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ardından Gençlerbirliği, Karabükspor'un ardından Süper Lig'den düşen ikinci takım oldu. Tam 29 yıl sonra Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği, en son 1985-1986 sezonunda küme düşmüştü.

Süper Lig'de bu sezona 22 Ocak 2017'de hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın adı verilmişti.



