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Gençlerbirliği’nde 2 koronavirüs vakası

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 12.09.2020 15:56 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde koronavirüs şoku yaşanıyor. Kırmızı-siyahlılarda 1 futbolcu ve 1 personelin testleri pozitif çıktı.

Gençlerbirliği’nde 2 koronavirüs vakası

Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde 1 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig’in 1. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."

(İHA)

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