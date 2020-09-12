Gençlerbirliği’nde 2 koronavirüs vakası

Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde 1 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Süper Lig’in 1. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."
(İHA)
Trabzonspor resmen açıkladı
Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'tan transfer sürprizi
Fenerbahçe'den 2 forvet transferi
Caner Erkin'den şampiyonluk açıklaması
G.Saray'ın rakibi ligin ikinci haftası kaybetti
Güzel futbolcu patladı! ''Aptal değilim''
Galatasaray'a geri mi dönüyor? Açıklandı!
Özdemir'den yeni sezon mesajı
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Napoli Başkanı koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum