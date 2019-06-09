Gençlerbirliği’nde başkanlık seçimi ertelendi

Kırmızı-siyahlıların İlhan Cavcav Tesisleri'nde saat 10.00’da düzenlenmesi beklenen Olağan Genel Kurul toplantısı delege çoğunluğu sağlanamadığı için gerçekleşemedi. Başkent temsilcisinde kongre, çoğunluk aranmaksızın 16 Haziran Pazar günü saat 10.00’da MEB Şura Salonunda yapılacak.
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