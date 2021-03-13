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Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati ile ilk sınav

13.03.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati ile ilk sınav

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ankara ekibi yeni teknik direktörü ile de ilk maçına çıkacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde ilk maçına çıkacak. Başkent ekibinde Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı. Ligde 11 maçtır kazanamayan kırmızı-siyahlılar, 21 puanla son sırada yer alıyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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