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Gençlerbirliği-Samsunspor maçında inanılmazı başardı! Rahmetullah Berişbek bakın neyi kaçırdı...

15.02.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği, kendi evinde Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın son saniyelerinde Gençlerbirliği forması giyen Rahmetullah Berişbek inanılmazı başardı ve çok net bir pozisyondan faydalanamadı. Sosyal medyada gündem olan o anlar şimdiden internette aratılan ilginç videolar kısmına giriş yaptı...

Gençlerbirliği-Samsunspor maçında inanılmazı başardı! Rahmetullah Berişbek bakın neyi kaçırdı...
Rahmetullah Berişbek

Rahmetullah Berişbek

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Gençlerbirliği
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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği Samsunspor'u ağırladı. Başkent Ankara'da oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Samsunspor'un 86. dakikada kırmızı kart görmesinin yanında maça damga vuran anlardan biri de Rahmetullah Berişbek'in kaçırdığı gol oldu.

ÜFLESE BİLE GOL OLACAKTI

Karşılaşmanın son anlarında ataklarını sıklaştıran Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek inanılmazı başardı. Takım arkadaşının içeri çevirdiği pozisyonda kalenin boş olmasına rağmen topu ağlara gönderemeyen Rahmetullah Berişbek, sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O POZİSYON

111

2

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Samsunspor
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