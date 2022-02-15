Gençlerbirliği-Samsunspor maçında inanılmazı başardı! Rahmetullah Berişbek bakın neyi kaçırdı...

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği Samsunspor'u ağırladı. Başkent Ankara'da oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Samsunspor'un 86. dakikada kırmızı kart görmesinin yanında maça damga vuran anlardan biri de Rahmetullah Berişbek'in kaçırdığı gol oldu.

ÜFLESE BİLE GOL OLACAKTI

Karşılaşmanın son anlarında ataklarını sıklaştıran Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek inanılmazı başardı. Takım arkadaşının içeri çevirdiği pozisyonda kalenin boş olmasına rağmen topu ağlara gönderemeyen Rahmetullah Berişbek, sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O POZİSYON

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

