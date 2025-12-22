Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı tarihe geçti! Gol yağmuru 2011'deki istatistiği yıktı geçti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası ve ilk yarının son maçında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu. Fatih Tekke'nin öğrencileri, ligde 11 maç sonra mağlup oldu ve bu sezonki 2. yenilgisini aldı. Öte yandan maçta atılan kafa golleri ise bir rekoru da yıktı geçti...

REKOR GELDİ! 5 KAFA VURUŞU

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında atılan 7 golün 5'i kafa vuruşuyla geldi. Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte, 14 yıl sonra bir Süper Lig maçında 5 kafa golü atıldı.

GOL YAĞMURU OLDU

5' Gençlerbirliği 1-0 Trabzonspor

31' Gençlerbirliği 2-0 Trabzonspor

45' Gençlerbirliği 2-1 Trabzonspor

50' Gençlerbirliği 2-2 Trabzonspor

52' Gençlerbirliği 3-2 Trabzonspor

58' Gençlerbirliği 4-2 Trabzonspor

67' Gençlerbirliği 4-3 Trabzonspor