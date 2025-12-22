Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı tarihe geçti! Gol yağmuru 2011'deki istatistiği yıktı geçti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası ve ilk yarının son maçında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu. Fatih Tekke'nin öğrencileri, ligde 11 maç sonra mağlup oldu ve bu sezonki 2. yenilgisini aldı. Öte yandan maçta atılan kafa golleri ise bir rekoru da yıktı geçti...
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında atılan 7 golün 5'i kafa vuruşuyla geldi. Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte, 14 yıl sonra bir Süper Lig maçında 5 kafa golü atıldı.
5' Gençlerbirliği 1-0 Trabzonspor
31' Gençlerbirliği 2-0 Trabzonspor
45' Gençlerbirliği 2-1 Trabzonspor
50' Gençlerbirliği 2-2 Trabzonspor
52' Gençlerbirliği 3-2 Trabzonspor
58' Gençlerbirliği 4-2 Trabzonspor
67' Gençlerbirliği 4-3 Trabzonspor
