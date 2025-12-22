SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı tarihe geçti! Gol yağmuru 2011'deki istatistiği yıktı geçti

Trendyol Süper Lig'in 17.haftası tarihe geçti. Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olurken, maçta resmen gol yağmuru gerçekleşti. Öte yandan karşılaşmada olan goller Süper Lig tarihine geçerek 2011'den bu yana olan bir istatistiği de yıktı.

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı tarihe geçti! Gol yağmuru 2011'deki istatistiği yıktı geçti
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası ve ilk yarının son maçında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu. Fatih Tekke'nin öğrencileri, ligde 11 maç sonra mağlup oldu ve bu sezonki 2. yenilgisini aldı. Öte yandan maçta atılan kafa golleri ise bir rekoru da yıktı geçti...

REKOR GELDİ! 5 KAFA VURUŞU

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı tarihe geçti! Gol yağmuru 2011 deki istatistiği yıktı geçti 1

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında atılan 7 golün 5'i kafa vuruşuyla geldi. Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte, 14 yıl sonra bir Süper Lig maçında 5 kafa golü atıldı.

GOL YAĞMURU OLDU

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı tarihe geçti! Gol yağmuru 2011 deki istatistiği yıktı geçti 2

5' Gençlerbirliği 1-0 Trabzonspor
31' Gençlerbirliği 2-0 Trabzonspor
45' Gençlerbirliği 2-1 Trabzonspor
50' Gençlerbirliği 2-2 Trabzonspor
52' Gençlerbirliği 3-2 Trabzonspor
58' Gençlerbirliği 4-2 Trabzonspor
67' Gençlerbirliği 4-3 Trabzonspor

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Gençlerbirliği Gençlerbirliği
4 - 3
Trabzonspor Trabzonspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdar Dursun'dan Osimhen ve Icardi için flaş açıklama! Serdar Dursun'dan Osimhen ve Icardi için flaş açıklama!
TFF Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun cezalarını onadı!TFF Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun cezalarını onadı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Trabzonspor rekor son dakika gol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası

Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

Aşkını ilan etti! Dudak dudağa pozlar gündemde

Aşkını ilan etti! Dudak dudağa pozlar gündemde

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

ÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlar

ÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.