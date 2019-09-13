Gençlerbirliği yeni bir sayfa açmak istiyor

Süper Lig'de ilk 3 maçını kaybeden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk üç maçtan hiç beklemedikleri bir şekilde mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Şanssızlıklar yaşadıklarını belirten Kaplan, "Biz en kötü 5 puan olarak hesaplıyorduk. Kaybettiğimiz üç maçta şanssızlıklar da oldu. Kırmızı kartlar, kendi yaptığımız bireysel hatalar... Ama biz geriye dönmek istemiyoruz. Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Oyuncularımızla tekrar çok iyi diyaloglar başlattık. Oyunsal anlamda, birinci, ikinci, üçüncü bölge hem geçişler hem de takım savunmasıyla ilgili çalışmalar yaptık. Milli maç arası bize iyi geldi." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz." diyen Kaplan, "Biz oraya puan için gidiyoruz. Bu ama üç puan ama bir puan olur. Biz o maçta mantalitesi değişen bir Gençlerbirliği sahaya yansıtacağız. İnşallah oradan iyi bir skorla dönerek milli aradan sonra lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.