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Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 06.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına tek idmanla devam etti.

Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan antrenman, mini turnuva ile sona erdi. Floyd Ayite ve yeni transfer Mattias Johansson, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

(AA)

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