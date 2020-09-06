Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan antrenman, mini turnuva ile sona erdi. Floyd Ayite ve yeni transfer Mattias Johansson, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
(AA)
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