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Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy kimdir? Taşkın Aksoy nereli ve kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

27.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy, İlhan Cavcav Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Metin Diyadin’den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen deneyimli hoca 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Peki, Taşkın Aksoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy hangi takımları çalıştırdı?

Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy kimdir? Taşkın Aksoy nereli ve kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Taşkın Aksoy 27 Eylül 2022 Salı günü Gençlerbirliği tarafından İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen törenin ardından internette araştırılmaya başlandı. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş yaptığı açıklamada "Hocamıza güveniyoruz. " ifadesini kullandı. Peki, Taşkın Aksoy kimdir? Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy'un hayatı ve biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

TAŞKIN AKSOY KİMDİR?

Taşkın Aksoy 13 Haziran 1967'de Almanya'da dünyaya geldi.

Futbola Hertha Berlin takımında başlayan Aksoy, ilk kez 1986-87 sezonunda üçüncü seviye lig Fußball-Oberliga Berlin'de oynamıştır. Taşkın Aksoy profesyonel futbol kariyeri boyunca Kocaelispor, Türkiyemspor Berlin, TeBe Berlin, Kocaelispor, Kayserispor, SV Yesilyurt gibi takımlarda forma giymiştir.

Taşkın Aksoy daha sonra Aksoy, 2003 yılında teknik direktörlük lisansını aldı ve eski takımı Tennis Borussia Berlin'in U-17 takımının teknik direktörlüğüne başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ TAŞKIN AKSOY HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Taşkın Aksoy'un teknik direktörlük kariyeri:

2003 Tennis Borussia Berlin U-17
2006 Tennis Borussia Berlin U-19
2007-2008 Berlin Ankaraspor
2008-2009 Tennis Borussia Berlin U-19
2009-2010 Türkiyemspor Berlin
2010 Türkiyemspor Berlin
2012-2018 Fortuna Düsseldorf II
2020 Gençlerbirliği (Yrd. Antrenör)
2021 Ankaragücü (Yrd. Antrenör)
2021- Kayserispor (Yrd. Antrenör)
2022- Gençlerbirliği

Gençlerbirliği'nin yeni hocası belli oldu!Gençlerbirliği'nin yeni hocası belli oldu!


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