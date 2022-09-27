Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy kimdir? Taşkın Aksoy nereli ve kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Taşkın Aksoy 27 Eylül 2022 Salı günü Gençlerbirliği tarafından İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen törenin ardından internette araştırılmaya başlandı. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş yaptığı açıklamada "Hocamıza güveniyoruz. " ifadesini kullandı. Peki, Taşkın Aksoy kimdir? Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy'un hayatı ve biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

TAŞKIN AKSOY KİMDİR?

Taşkın Aksoy 13 Haziran 1967'de Almanya'da dünyaya geldi.

Futbola Hertha Berlin takımında başlayan Aksoy, ilk kez 1986-87 sezonunda üçüncü seviye lig Fußball-Oberliga Berlin'de oynamıştır. Taşkın Aksoy profesyonel futbol kariyeri boyunca Kocaelispor, Türkiyemspor Berlin, TeBe Berlin, Kocaelispor, Kayserispor, SV Yesilyurt gibi takımlarda forma giymiştir.

Taşkın Aksoy daha sonra Aksoy, 2003 yılında teknik direktörlük lisansını aldı ve eski takımı Tennis Borussia Berlin'in U-17 takımının teknik direktörlüğüne başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ TAŞKIN AKSOY HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Taşkın Aksoy'un teknik direktörlük kariyeri:

2003 Tennis Borussia Berlin U-17

2006 Tennis Borussia Berlin U-19

2007-2008 Berlin Ankaraspor

2008-2009 Tennis Borussia Berlin U-19

2009-2010 Türkiyemspor Berlin

2010 Türkiyemspor Berlin

2012-2018 Fortuna Düsseldorf II

2020 Gençlerbirliği (Yrd. Antrenör)

2021 Ankaragücü (Yrd. Antrenör)

2021- Kayserispor (Yrd. Antrenör)

2022- Gençlerbirliği



