Gençlerin eğlencesi yaz kampları

Başakşehir Belediyesi tarafından Edirne'nin Enez ilçesinde, her hafta farklı bir grubun misafir olduğu yaz kampı düzenleniyor. Okulların kapanması ile beraber gençler kampa gelerek, bir senenin yorgunluğunu yüzme, futbol, plaj futbolu, plaj voleybolu, survivor, masa tenisi, dart, satranç, mangala, su topu, bocce badminton, su sporları (muz- hamburger- tekne turu) gibi etkinliklerle attı. Kampta 5 gün boyunca antrenörlerin eşliğinde, “Bana kendini anlat” söyleşileri ve münazaralar gibi kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kampta, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da gençlerle beraber futbol, voleybol ve bocce oynadı. Kampa katılanlar etkinliklerle eğlenceli dakikalar geçirdi. Gençlik kampından çok memnun olduklarını dile getiren öğrenciler yaz tatilinde doğada vakit geçirmenin tadını yaşadı. Kamp alanı ve gençlerin eğlendiği anlar ise havadan görüntülendi.

'ENEZ GENÇLİK KAMPI'NI AİLELERİN ÇOK ÖNEMSEDİĞİNİ GÖRDÜM'

Kamp hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kardeşlerimizi alıp buraya getirip 5 günlük kamp yaptırıyoruz. Tekrar evlerine buradan onları gönderiyoruz. Amaç ve hedef burada gençlerle ilgili yaz dönemlerini verimli geçirecekleri ve eğlenceli geçirecekleri bir alan oluşturmaktı. 9 branşlık bir spor eğitimi var, bununla sınırlı değil. Spor eğitimleriyle birlikte eğitim ve kültür faaliyetleridir. Aynı zamanda da sosyal faaliyetler de burada gerçekleştiriliyor. Bundan daha önemlisi de ‘Bir hayalim var’ projesi buranın klasiği oldu. Çocuklar hayal üretiyorlar, hayallerini de anlatıyorlar. En iyi hayaller seçiliyor ve o çocukların hayalleri gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 7 bin civarında gencimiz kampımızı kullandı. Gençlerle ilgili olan boyutu da Enez Gençlik Kampı’nı ailelerin çok önemsediğini gördüm. Çocukların ailesiyle olan ilişkilerini daha düzeyli olmasını sağlayacak ve çevresiyle olan ilişkilerinin daha düzeyli olmasını sağlayacak değerler eğitimleri de veriliyor. Kapsamlı bir program olduğu için aileler de bizi arayıp özellikle teşekkür ediyorlar” şeklinde konuştu.