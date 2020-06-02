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Gençliğim Eyvah dizisinden ilk fragman yayınlandı! Gençliğim Eyvah ne zaman başlıyor? Konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 02.06.2020 02:11 | Son Güncelleme

ATV'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın ilk fragmanı yayınlandı. ATV'de yaz aylarında ekrana gelecek olan komedi dizisi Gençliğim Eyvah dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da belli oldu. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu'nun başrollerde oynadığı dizinin hangi gün yayınlanacağı da belli oldu. Peki Gençliğim Eyvah ne zaman başlayacak? İşte Gençliğim Eyvah dizisi hakkında bilgiler ve 1. bölüm fragmanı.

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Gençliğim Eyvah dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ekin Mert Daymaz, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Beyti Engin, Ulviye Karaca, Erdem Kaynarca, Bahar Süer ve Kemal Uçar'ın rol aldığı Gençliğim Eyvah'ın yapımcılığını Süreç Film, yönetmenliğini ise Deniz Yılmaz üstleniyor.

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GENÇLİĞİM EYVAH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk bölüm fragmanı ekrana gelen Gençliğim Eyvah dizisi Haziran ayında ATV'de yayınlanmaya başlayacak. Dizinin Pazartesi günleri yayınlanması bekleniyor.

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GENÇLİĞİM EYVAH NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gençliğim Eyvah dizisi için özel bir set kuruldu. Dizinin çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki setlerde yapılıyor.

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GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU NEDİR?

ATV, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Dizide aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesini ekranlara taşıyacak.

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