Eski sevgilisiyle ilgili gerçeği yıllar sonra öğrendi! DNA testi yaptırınca skandal ortaya çıktı! Sıradan bir hayat yaşarken...

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan Victoria isimli kadın, DNA testiyle hayatının şokunu yaşadı. 17 yaşında bir yıl boyunca ilişki yaşadığı eski erkek arkadaşı Ethan'ın, aslında öz kardeşi olduğunu öğrendi.

Sevgilisi Ethan'ın annesi ve kendi annesi Yale Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Dr. Burton Caldwellisimli doktora gidiyor. Bu iki kadın, sperm bağışı yoluyla gebe kalıyor. Doktor, ismini açıklamadığı iki kişiden sperm aldığını söylese de aslında kendi spermini kullanıyor. Ve bu doktorun da 20 yıldır kendi spermini hastalarında kullandığı ortaya çıkıyor.

BAŞKA KARDEŞLERİ DE VAR!

Hayatı bu skandalla altüst olan kadın, şöyle diyor: "Aslında, Ethan'ın yanı sıra, yakın zamanda okulumuzda iki üvey kardeşim daha olduğunu öğrendim - biri kız, diğeri erkek. Bu, sekiz ve üç yaşındaki çocuklarım için de ciddi bir sorun. Bölgede kalırlarsa, bilinmeyen kuzenlerle bilmeden ilişki yaşamamak için potansiyel partnerlerinden DNA testi yaptırmalarını istemeleri gerekecek."

Victoria, Ethan'la yeniden iletişime geçtiklerinde annesinin de Caldwell'dan tedavi gördüğünü öğrenince DNA testi yapmalarını önermişti. Sonuç, kabus gibi gerçeği doğruladı. Dr. Caldwell bu yılın Şubat ayında, 86 yaşında, eylemleri kamuoyuna duyurulduktan bir yıl sonra ise ceza almadan öldü.