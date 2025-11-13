Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır"

Bakan Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi"ne katıldı.

Türkiye'nin son yıllardaki tesis hamlesine değinen Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir sporcu olması, gençlerle ilgili vizyoner çalışmaları ve engin tecrübesi sayesinde Türk sporunda büyük yatırımlar yapıldı. Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. UEFA ve FIFA standartlarında 41 stadyumun inşası tamamlandı. Bunun yanında spor salonu, yüzme havuzu, atletizm pisti başta olmak üzere yüzlerce spor tesisi yapıldı. Yapılmaya da devam edecek. Bunların hepsi ülkemiz açısından çok kıymetli. Bunların meyvelerini almaya başlıyoruz." diye konuştu.

Bak, 2025 yılındaki sportif başarıları hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında Türk sporunda önemli başarılar elde edildi. Kadın Milli Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda final oynadı. Genç sporculardan oluşan Erkek Milli Takımımızın Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'da yer alması bizim için gurur verici. Basketbolda önemli işler yapıldı. Geçen yıl dünyanın en önemli tesislerinden biri olan Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmıştık. Bunun meyvelerini de yakında göreceğiz. Sadece altyapı takımları için 3 tane salon var. A Milli Takımımızın kamp yapabileceği bir kompleks oldu. Merkezinde de 10 bin kişilik bir salon var. Türk basketbolu da önemli adımlar atmaktadır. Bunun karşılığını da A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda final oynamasıyla aldık."

"DÜNYA KUPASI BİLETİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na gideceğine inandıklarını kaydetti.

Ay-yıldızlı ekibin E Grubu'nda son 2 maçının kaldığını aktaran Bakan Bak, "Futbolda A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerinde önemli maçları var. 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacağız. İnşallah gruptan lider çıkarız. Play-off'u garantilemiş gibiyiz. Lider çıkamazsak play-off'tan Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a Fotomaç gazetesi tarafından "Turkuvaz Medya Onur Ödülü" verildi.

HACIOSMANOĞLU: "TÜRK FUTBOLUNU FAIR-PLAY'DEN BESLENEN BİR MARKA HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Organizasyonda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sporu rekabet alanı olmanın ötesinde toplumsal barışın, dostluğun ve birliğin dili olarak görüyoruz. Spor, milletimizi bir araya getiren en güçlü ortak paydalardan biri. Bu paydada buluşan herkesin görevi, temiz ve adil ortamda rekabet etmek, sporumuzun marka değerini artırılmasına katkı sağlamaktır. Göreve başlarken adil ve şeffaf olma sözünü verdik, yönetim olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. Sporu kaosun değil huzurun merkezi haline getirmek için adil, tarafsız ve ilkeli yönetim anlayışı benimsedik. Her takıma ve camiaya eşit mesafede kalarak ülkemize hizmet etmeye çalıştık. Bu anlayışımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. Türk futbolunun kavgadan değil fair-play'den beslenen bir marka haline getirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi milletimiz bizden kısır tartışmaları değil, kardeşliği, adaleti ve kaliteli futbol bekliyor. Bu nedenle mücadeleyi saha içinde yapalım, saha dışında dostluğu ve dayanışmayı güçlendirelim." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin son yıllarda düzenlediği uluslararası organizasyonlara değinerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz son yıllarda her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim yaşadı. Yeni ve modern statlar yapıldı, bazıları modernize edildi. Çoğu ülkede olmayan statlara ve tesislere kavuştuk. Bunlar sadece bugünün değil geleceğin de teminatı. UEFA, İstanbul'da bir merkez açtı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa finalleri düzenledik. Önümüzdeki 2 yılda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi finallerini düzenleyeceğiz. En önemlisi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile ortaklaşa gerçekleştireceğiz. Dünyanın gözünün bir kez daha ülkemizde olmasını sağlayacak Avrupa Şampiyonası'nın finallerine şimdiden hazırız. Bu dev turnuva, sadece sportif başarının değil ülkemizin organizasyon gücü ve küresel konumunun en önemli göstergesi olacak. Finalleri düzenleyen her ülkede olduğu gibi bu turnuva çarpan etkisiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak, her sektörde gözle görünüz büyümeye katkı verecektir."

Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son 2 maçına çıkacak A Milli Takım'ın kupaya katılma hakkı alacağına inandığını dile getirdi.

A Milli Takım'ın elemelerdeki son iki maçında Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacağını hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Milli takımımız, 4 gün sonra Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edecek. 18 Kasım'da ise deplasmanda İspanya ile oynayacağız. Türk halkının etrafında kenetlendiği milli takımımızın gruplardan doğrudan Dünya Kupası'na gitmesi en büyük arzumuz. Futbolda her an her şey olabilir. Bu yüzden liderliği son ana kadar kovalayacağız. Play-off'u hemen hemen garantiledik. Doğrudan gidemezsek play-off'tan Dünya Kupası bileti alacağımıza inancım tamdır." şeklinde görüş belitti.

TFF Başkanı, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un performansına değinerek, "Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un mücadele ettikleri UEFA organizasyonlarında aldıkları sonuçlar bizleri mutlu etti. Ülke puanına yaptıkları katkıdan dolayı temsilcilerimize teşekkür ederek, başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizin gelecek yıllarda uluslararası alanda daha fazla takımla temsil edilmesini istiyoruz. Dünya futbolundaki pasta giderek büyüyor. Avrupa kupalarına daha fazla katılım ve başarı bu pastadan daha fazla pay almamızı sağlayacaktır." diye konuştu.

"ÇOK KIYMETLİ BİR ÖDÜL"

Her yıl gelenekselleşen ve büyük heyecanla beklenen, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde, bu yıl ilk kez 'en iyi spor haber sitesi ödülü' verildi. Yılın en iyi spor haber sitesi ödülünü, Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce aldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Yüce, "Geleneksel hale gelen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin 3.'sünü gerçekleştirdik. Bu törende ilk defa dijital yayıncılık adına da ödül verildi. Bu bizler için çok kıymetli. Yıllardır bütün markalarımızla zaten zirvedeyiz. Türkiye'nin en büyük spor markalarını dijitalde de temsil ediyoruz. Bu ödül bize şevk verecektir. Bu ödülü bize layık görenlere de teşekkür ederiz." dedi.