Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya-Türkiye maçını izledi

UEFA Uluslar B Ligi’nde A Milli Takım, Rusya’ya konuk olurken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı. Mücadeleyi tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı eşlik etti.
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