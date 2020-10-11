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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya-Türkiye maçını izledi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.10.2020 22:45 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya ile Türkiye arasında Moskova’da oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya-Türkiye maçını izledi

UEFA Uluslar B Ligi’nde A Milli Takım, Rusya’ya konuk olurken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı. Mücadeleyi tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı eşlik etti.

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