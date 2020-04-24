Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan lig açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, lig maçları ile ilgili alınacak karar ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

"ASIL OLAN, LİGLERİN TAMAMLANMASIDIR"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır. Bu yolda da Bilim Kurulu başta olmak üzere, sağlık kuruluşlarımızın yönlendirmeleri, sağlık otoritelerinin, uluslararası kurumların yaklaşımları çok önemli bir rehberdir.Sağlık her şeyin başında gelen çok önemli bir unsur. O yüzden bu sürecin ortaya çıkardığı negatif etkileri, ilgili spor camiamızdaki paydaşların karşılaştığı negatif etkileri görüyoruz." ifadelerini kullandı.

AMATÖR BRANŞLAR...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da çok ama çok önem verdiği amatör branşlara yatırım yapan kulüplerimizin desteklenmesi noktasında, vergi iadesi, stopaj iadeleri ile bu zararların sübvanse edilmesi yönündeki kanun çalışması gerçekleştirildi. Bunun üzerine de Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile olan prosedürü ve yol haritasını ortaya koyma adına çalışmalar hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. İnşallah en kısa süreçte bu konudaki nakit akışının başlayacağını ifade etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.