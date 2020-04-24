Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan lig açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, lig maçları ile ilgili alınacak karar ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır. Bu yolda da Bilim Kurulu başta olmak üzere, sağlık kuruluşlarımızın yönlendirmeleri, sağlık otoritelerinin, uluslararası kurumların yaklaşımları çok önemli bir rehberdir.Sağlık her şeyin başında gelen çok önemli bir unsur. O yüzden bu sürecin ortaya çıkardığı negatif etkileri, ilgili spor camiamızdaki paydaşların karşılaştığı negatif etkileri görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da çok ama çok önem verdiği amatör branşlara yatırım yapan kulüplerimizin desteklenmesi noktasında, vergi iadesi, stopaj iadeleri ile bu zararların sübvanse edilmesi yönündeki kanun çalışması gerçekleştirildi. Bunun üzerine de Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile olan prosedürü ve yol haritasını ortaya koyma adına çalışmalar hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. İnşallah en kısa süreçte bu konudaki nakit akışının başlayacağını ifade etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının tüm dünyada insan hayatını tehdit etmeye devam ettiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, onun güçlü liderliğiyle bu mücadeleyi en etkin şekilde ortaya koyan ülkelerden biriyiz. Bu süreçte ülkemizin ortaya koymuş olduğu performans tüm dünyaya model olacak bir performans. Sağlık altyapısından sağlık ordusuna, ülkemizin imkanları dünya için bir örnek" açıklamasında bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında, yurt dışından gelen bazı sporcuları misafir ettiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını sebebiyle birçok uluslararası organizasyonun ertelendiğini hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti: "İnşallah bu süreci hep birlikte daha güçlü şekilde atlatacağız. Salgından etkilenen değerli arkadaşlarımıza da geçmiş olsun temennilerimi iletmek istiyorum. Spor da bu süreçten etkilenen alanlardan bir tanesi. Ülkemizde pek çok branşta spor organizasyonları ertelendi. Bugünlerin geçeceğine, selamete ve sağlığa ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu umudu diri tutmamız gerek. Bu sinerji, dua ve birliktelik ile bugünleri aşacağız. Tüm kurumlarımıza, başta canla başla çalışan sağlık çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah virüsün yol açtığı fiziki ve psikolojik tahribatı hep birlikte aşacağız. Spor bir rehabilitasyon, beraberlik aracı, şifa kaynağı olarak hepimiz için önemli bir imkan. Bu noktada siz değerli kulüplerimize önemli sorumluluklar düşüyor. Gerek şahsım, gerek çalışma arkadaşlarımla bu süreçte yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah ortak akılla bu sürecin, en güzel şekilde tekrar sporla buluşma noktasında bizleri güzel bir sonuca götüreceğine inanıyorum." dedi.
Fenerbahçe için Aykut Kocaman iddiası
Burak'tan transfer iddialarına yanıt geldi!
F.Bahçeli Isla ve eşinden flaş haber
Sosa'dan Arjantin iddialarına yanıt
Ahmet Altın'ın babası koronavirüsten vefat etti
Galatasaraylı futbolcunun acı günü!
'Türk futbolu için köprüden önce son çıkış'
Serie A'da sezonun bitiş tarihi belli oldu
Adebayor'dan şok koronavirüs açıklaması
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!
Trabzonsporlu oyunculardan duygusal paylaşım
Hagi, Rangers'ta mutlu!
Cengiz Ünder'den 23 Nisan hediyesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum