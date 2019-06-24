SPOR

Gençlik ve Spor Eski Bakanı Yücel Seçkiner hayatını kaybetti

FUTBOL HABERLERİ  | 24.06.2019 22:49 | Son Güncelleme

Ünlü spor adamı, emekli albay, eski bakan Yücel Seçkiner tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Seçkiner, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, KYK Genel Müdürlüğü, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, TBMM İdari Amirliği gibi görevlerde de bulunmuştu.

Gençlik ve Spor Eski Bakanı Yücel Seçkiner hayatını kaybetti

Solunum yetersizliği nedeniyle özel hastanede tedavi gören Eski Bakan Yücel Seçkiner, hayatını kaybetti.

5 gün önce Ankara'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner, tedavinin ardından durumu iyiye gitmesine rağmen bugün hayata gözlerini yumdu. Gençlik ve Spor Teşkilatı'nda milli sporcu ve genel müdür olarak da görev yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner, 19 Haziran Çarşamba günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Seçkiner için 26 Haziran Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlenecek. Seçkiner'in cenaze namazı programı ise daha sonra netleşecek.

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Yücel Seçkiner spor

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