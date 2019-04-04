Gençline güvenme! 9 ikonik ismin 100 yaşındaki halleri

Bir zamanlar ekranların aranan isimleriydiler. Şimdi ise kırışıklıkları ile tonton dedeler ve ninelerin yerini aldılar. Güzellikleri ve yakışıklılıklaraıyla bir dönemler herkesin başını döndüren 9 ismin 100 yaşına bastıkları doğum günlerinden görselleri sizler için bir araya getirdik. Bakın 9 ikonik ismin öncesi ve sonraı nasılmış?

İşte 9 ikonik ismin şimdiki halleri...

Diana Serra Cary, 100 years old

Suzy Delair, 101 years old

Earlston J. Cameron, 101 years old

Julie Gibson, 105 years old

Marsha A. Hunt, 101 years old

Fay McKenzie, 101 years old

Kirk Douglas, 102 years old

Norman Lloyd, 104 years old

Olivia de Havilland, 102 years old



