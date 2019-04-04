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Gençline güvenme! 9 ikonik ismin 100 yaşındaki halleri

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 04.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

Gençlik,güzellik hepsi bir gün geçip gidecek. Bunların en somut halleri olan bir zamanlar ekranlarda fırtınalar estiren 9 ikonik ismin 100 yaşındaki doğum günü partilerinden görsellerini sizin için derlerdik.

Gençline güvenme! 9 ikonik ismin 100 yaşındaki halleri

Bir zamanlar ekranların aranan isimleriydiler. Şimdi ise kırışıklıkları ile tonton dedeler ve ninelerin yerini aldılar. Güzellikleri ve yakışıklılıklaraıyla bir dönemler herkesin başını döndüren 9 ismin 100 yaşına bastıkları doğum günlerinden görselleri sizler için bir araya getirdik. Bakın 9 ikonik ismin öncesi ve sonraı nasılmış?

İşte 9 ikonik ismin şimdiki halleri...

  1. Diana Serra Cary, 100 years old

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  1. Suzy Delair, 101 years old

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  1. Earlston J. Cameron, 101 years old

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  1. Julie Gibson, 105 years old

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  1. Marsha A. Hunt, 101 years old

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  1. Fay McKenzie, 101 years old

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  1. Kirk Douglas, 102 years old

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  1. Norman Lloyd, 104 years old

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  1. Olivia de Havilland, 102 years old

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