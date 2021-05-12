Genel ve ikili averaj eşit olursa hangi takım kim şampiyon olur?

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e sahasında 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Siyah Beyazlılar, şampiyonluk yolunda büyük bir avantajdan yararlanamadı. Galatasaray ise Denizlispor'u deplasmanda 4-1 yendi ve Beşiktaş ile puanları eşitledi. İki takım da son haftaya 81'er puanla girdi. Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak; Galatasaray ise sahasında Malatyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş son haftaya +2 gol averajıyla Galatasaray'ın önünde girdi. Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yendiği takdirde; Galatasaray Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılmak zorunda kalacak. Siyah Beyazlılar'ın 2-0'lık galibiyeti halinde ise Galatasaray, 5-0 kazanmak zorunda kalacak. Beşiktaş 1-0, Galatasaray 3-0 kazandığı takdirde de Beşiktaş, şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Çünkü bu durumda devreye atılan gol sayısı çıkıyor. Beşiktaş, şimdiye kadar 81 gol attı. Galatasaray ise rakip ağları 77 kez havalandırdı. Beşiktaş ile Galatasaray berabere kalırsa, Fenerbahçe galip gelirse Sarı Lacivertliler ezeli rakipleri ile puanları eşitleyecek. Bu durumda üçlü averaj devreye girecek.

İkili averajı eşit olan Galatasaray ve Beşiktaş son haftada genel averajda da eşit olursa hangi takım şampiyon olacak? İşte TFF'nin mevzuatı... TFF MEVZUATI NE DİYOR? 1- Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez. 2- “Müsabaka Statüleri”nde ve her sezon öncesinde yayımlanan “Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar”da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır: Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır. a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise; I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır, II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise; I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.) II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır. III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)