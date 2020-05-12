Geniş kaşlarıyla ünlü olan Instagram fenomeni, makyajsız fotoğrafını paylaştı

Alnının çoğunu kaplayan geniş kaşlarıyla ilginç bir stili olan geç kadının Instagram’da 100 binin üzerinde takipçisi var. Anzhelika, dikkat çekici stili sayesinde markalarla işbirliği yaparak aynı zamanda geçimini sağlıyor.

Genç kadın paylaştığı yeni fotoğrafta, kaşlarını çizdirmeden önceki doğal görünümüyle yer alıyor.

Girişimci ruha sahip olan Anzhelika, online platformdaki insanların stilinden dolayı kendisini üzmesine izin vermek yerine, kaşlarını daha büyük çizerek sosyal medyada kendisine yönelik ilgiyi de artırdı.

KAŞLARI ONU MEŞHUR ETTİ

Rusya’nın başka bir bölgesindeki bu sevimli kurtarma köpeği de kaşları nedeniyle Instagram’da ilgi toplamıştı. Rus televizyonlarında canlı yayına çıkan sevimli köpek sosyal medyada birçok kişi tarafından takip ediliyor. Sevimli kurtarma köpeği, sosyal medyada fotoğraflarının yer almasının ardından Oksana adlı bir kadın tarafından barınaktan sahiplenildi.

Oksana “Gelmiş geçmiş en havalı köpeğin sahibi olmaktan dolayı mutluyum. Köpeğimin şimdiden bildiği iki komut var ‘Buraya gel’ ve ‘Otur’ “ dedi. Zeka ve muhteşem kaşlarıyla bazı köpekler çok şanslı, değil mi?



