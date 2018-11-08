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Genk - Beşiktaş maçında Jeremain Lens sakatlandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.11.2018 21:40 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta Lens şoku yaşanıyor! Mücadelenin 12. dakikasında sakatlanan Lens oyuna devam edemedi.

Genk - Beşiktaş maçında Jeremain Lens sakatlandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. karşılaşmasında deplasmanda oynadığı Genk mücadelesinde Jeremain Lens şoku yaşandı.

Hollandalı yıldız, mücadelenin 12. dakikasında sakatlanarak yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

31 yaşındaki Jeremain Lens, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 15 karşılaşmada 3 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Jeremain Lens

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