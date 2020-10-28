George Clooney’nin hem yönettiği hem de oynadığı filmden ilk fragman geldi

George Clooney, oyunculukta olduğu kadar yönetmenlikte de başarısını kanıtlamaya devam ediyor. Hem yönettiği hem de Felicity Jones ile birlikte başrollerinde yer aldığı The Midnight Sky filminden ilk fragman yayınlandı. Lily Brooks-Dalton’un kitabından uyarlanan film; kıyamet sonrası bir dünyada geçen The Midnight Sky, Kuzey Kutbu’nda yalnız bir bilim insanı olan Augustine'nin hikayesini konu alıyor. Başroldeki diğer oyuncular ise David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir ve Tiffany Boone.

THE MIDNIGHT SKY KONUSU

Kuzey Kutbu’nda yalnız bir bilim insanı olan Augustine ile Aether uzay aracında bulunan bir astronotun hikâyesini aynı noktada buluşturuyor. George Clooney’nin canlandıracağı Augustine, çok geç olmadan Aether ile iletişim kurarak, astronotların esrarengiz bir felaketin tehdit ettiği Dünya’ya geri dönmesini engellemeye çalışıyor.

The Revenant’ın senaristi olarak tanınan Mark L. Smith‘in senaryosunu kaleme aldığı film, 23 Aralık’ta Netflix’te izleyici ile buluşacak.

THE MIDNIGHT SKY FRAGMAN



