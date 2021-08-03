George Clooney selden zarar gören komşularının evlerini temizledi

İtalya’nın Como Gölü bölgesinde evi olan ünlü aktör George Clooney, selden zarar gören komşularına yardım etti. Independent’in haberine göre, 60 yaşındaki Amerikalı yıldız, geçen hafta İtalya’nın doğal güzelliğiyle ünlü Como Gölü ve çevresindeki kasabaları vuran sel felaketinin ardından komşularıyla birlikte sel felaketinin kalıntılarını temizlerken görüldü.

İtalyan televizyon kanalı RAI’ye konuşan Clooney, Laglio şehrinde selden zarar görenlere daha fazla yardım etmek istediğini söyledi.

“Düşündüğümden çok daha kötüydü. Cernobbio’daki durum ciddi. Valiyle görüştüm, yapılacak çok iş var ve milyonlarca dolar gerekiyor. Ama bu şehir güçlüdür” diyen Clooney, “Şehir yeniden ayağa kalkacak ve eskisinden daha iyi olacaktır. Bu, dayanıklı bir şehirdir” şeklinde konuştu.



İtalyan asıllı ABD’li aktör ve eşi Amal Clooney ile iki çocuklarının evde bulunduğu sırada bastıran şiddetli yağışlar sonucu, sel suları çiftin evine de ulaşmıştı.



