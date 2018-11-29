Siz siz olun bu yiyeceklerden uzak durun! Aksi halde zehirlenebilirsiniz...

Gerçeğini aratmıyorlar! Siz siz olun bunları sakın yemeyin

Şu gördüğünüz görsellerin hepsi severek yediğimiz yiyecekleri andırsa da aslında sağlığımız için son derece tehlikelidirler. Mesela o gördüğünüz jelibonlar aslında birer sabun...

Hamburger ekmeği görünümlü zehirli mantar Yukarıdan baktığınızda adeta hamburger ekmeği gibi duruyor değil mi? Aslında bu zehirli bir mantar. Öldürme ihtimali bile var...

Jelibon görünümlü sabunlar Rengarenk ayıcıkları jelibon sanıp ağzınıza atarsanız eğer ciddi bir köpürme yaşayabilirsiniz :) Çünkü bunlar birer sabun sevgili okur!

Hayır, köftelik kıyma değil Hayır arkadaşlar gördüğünüz şey yağsız kıyma değil; atkı, bere ya da kazak olmayı bekleyen orlon bir ip.

Patlamış mısır mı onlar? Film zevkini bu taşlarla yapmaya kalkışmayın. Dişlerinizi avucunuzun içinde bulabilirsiniz :(

Tavada erimeyi bekleyen cheddar peyniriyle karşı karşıya gibiyiz. Ancak o gördüğümüz yapışkanlı not kağıdı.