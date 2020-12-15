YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Gerçek bal nasıl anlaşılır? Kaşığa aldığınızda akmıyorsa...

Gerçek bal nasıl anlaşılır? Kaşığa aldığınızda akmıyorsa...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 15.12.2020 09:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gerçek bal nasıl anlaşılır? Kaşığa aldığınızda akmıyorsa...

Hakiki balın vücuda faydaları varken, sahte balın da bir o kadar zararı oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, dolaşım sistemini iyileştiren balın, sahte olup olmadığını anlamanın en kolay yolu bakın neymiş.

Vitamin ve mineral kaynağı olan balın, bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücuda birçok faydası bulunuyor. Kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendiren bal, demirle de dolaşım sistemini destekliyor. Balın bu etkilerinden faydalanabilmek gerçeğini tüketmek gerekli elbette. Peki, gerçek bal nasıl anlaşılır?

'GERÇEK BAL ZOR AKAR'

Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Arıcılık Kursu eğitmeni Yıldız Zeynep Mavi, gerçek bal ile sahte balın nasıl ayırt edilebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Balın tüketilirken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını anlatan Mavi, "Tüketici gerçek bal ile sahte bal arasındaki farkı bilebilir. Ama hemen hemen her gün kahvaltılarda sofralarımızda bulunan ve insanlarımızın tükettiği balın sahtesini herkes anlayamaz. Öncelikle gerçek bal zor akar, katkı maddesi olan bal ise kolay akar. Gerçek balda kristalleşme olur ama sahte balda katkı maddesi olmasından dolayı kristalleşme olmaz. Cam kavanoz ışığa tutulduğu zaman ışık sola yansıma yaparsa gerçek bal, ışık sağa yansıma yaparsa sahte baldır" açıklamasında bulundu.

'GERÇEK BALI ÜRETİCİDEN ALIN'

En güvenilir balın üreticiden alınan bal olduğunu söyleyen Mavi, "İnsanlar gerçekten kaliteli ve gerçek bal tüketmek istiyorlarsa balı üreticisinden alması en doğrusudur. Merdiven altında üretilen birçok bal, sahte olduğu gibi insan sağlığına da zararları oluyor. Onun için gerçek balın, gerçek bal üreticisinden alınması gerekiyor. Bunun yanı sıra gerçek balın fiyatı biraz pahalı olur. Ucuz bal mutlaka katkı maddeli olan ballardır. Çünkü gerçek bal fiyatları bellidir ve ucuza verilmez. İnsanlarımız bu faydalı gıda maddesi olan bal tüketimini yaparken bu uyarılara dikkat ederlerse gerçek bal tüketmiş olurlar" diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Gerçek bir bakteri yuvası! Kirden arındırmak için zeytinyağı, sabun tozu...Gerçek bir bakteri yuvası! Kirden arındırmak için zeytinyağı, sabun tozu...
MasterChef'in merak edilen ürünü: Agar AgarMasterChef'in merak edilen ürünü: Agar Agar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçıdan kötü haber

Ünlü sanatçıdan kötü haber

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

İçinde ne şeker var ne de un! Bu pastanın tadı şahane

İçinde ne şeker var ne de un! Bu pastanın tadı şahane

Ünlü şef sabah soğansız öğlen soğanlı yiyin dedi! Ustalarından açıklama geldi

Ünlü şef sabah soğansız öğlen soğanlı yiyin dedi! Ustalarından açıklama geldi

Zahmetli ama bir o kadar lezzetli bir MasterChef klasiği

Zahmetli ama bir o kadar lezzetli bir MasterChef klasiği

Sağlıklı biliyoruz ama fazlası kansere neden olabilir!

Sağlıklı biliyoruz ama fazlası kansere neden olabilir!

İlginizi Çekebilir

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

3D kuralını uygulayan kısa sürede iğne ipliğe dönüyor!

3D kuralını uygulayan kısa sürede iğne ipliğe dönüyor!

Gerçek bir bakteri yuvası! Kirden arındırmak için zeytinyağı, sabun tozu...

Gerçek bir bakteri yuvası! Kirden arındırmak için zeytinyağı, sabun tozu...

Faydasını duyan bağımlısı oluyor! Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak biliniyor

Faydasını duyan bağımlısı oluyor! Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak biliniyor

Mersin'in sembol yemeği kavanoza girdi! Türkiye genelinde yoğun ilgi oluştu

Mersin'in sembol yemeği kavanoza girdi! Türkiye genelinde yoğun ilgi oluştu

Sağlıklı biliyoruz ama fazlası kansere neden olabilir!

Sağlıklı biliyoruz ama fazlası kansere neden olabilir!

Ünlü şef sabah soğansız öğlen soğanlı yiyin dedi! Ustalarından açıklama geldi: 7/24...

Ünlü şef sabah soğansız öğlen soğanlı yiyin dedi! Ustalarından açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.