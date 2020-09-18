Gerçek bir hikayeden uyarlama: Doğduğun Ev Kaderindir konusu

Doğduğun Ev Kaderindir konusunu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanında yer alan gerçek bir hikayeden alıyor ve bu romanın ekranlara uyarlanmış versiyonu olarak seyirci karşısına çıkıyor Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, değerli bir psikiyatrist ve aynı zamanda travmatik hikayeleri tüm gerçekliğiyle kaleme alan başarılı bir yazar. Doğduğun Ev Kaderindir gerçek hikayesi ve travmatik yaşanmışlıklarıyla insanı derinden sarsan ve düşündüren bir dizi. Aşkın, hayatın ve aile yaşamının daha önce kapısı açılmamış odalarını gösteren bu dizi hepimize hayatı sorgulatıyor. TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile reytinglerde zirveye oynuyor. Dizinin yapımcılığını OG Medya sahibi Onur Güvenatam, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor. Gülseren Budayıcıoğlu ise senaryo danışmanlığını yapıyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir konusu ve oyuncuları... Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Konusu Dizinin konusu çocukken birçok zorlukla karşılaşan, büyük hayat mücadeleleri veren Mehdi ve Zeynep'in aşk hikayesini anlatıyor. "Doğduğun Ev Kaderindir kimin hikayesi?" derseniz romanını da referans alarak Zeynep'in hikayesi diyebiliriz. Mehdi ve Zeynep hayatları boyunca hem aileleri hem de içinde bulundukları şartlar nedeniyle oldukça zor günler geçirmişler. Her ikisinin de ruhu çocukluklarında aldıkları yaralarla dolu olan bu ikili, aşk ve aidiyet hislerini birbirlerinde arıyorlar. Birlikte yaralarını sarmaya ve birbirlerinin ilacı olmaya çalışıyorlar. İkilinin bu yolculuğu aşka dair pek çok şey anlatıyor. Doğduğun Ev Kaderindir kitaptan uyarlanan bir dizi olmasına rağmen dizi bazı noktalarda kitaptan farklı ilerliyor.

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Karakterleri/Oyuncuları Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir reyting başarısıyla ekranları süslüyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir oyuncu kadrosu ve karakterlerine dair detaylar... Zeynep (Demet Özdemir) Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncularından olan Demet Özdemir, dizide Zeynep karakterini canlandırıyor. Zeynep, 20'li yaşlarının sonuna gelmiş, güzel, hukuk eğitimi almış başarılı bir genç kız. Fakir bir ailenin kızı olduğu için çocukken ailesi tarafından alınan kararlar sonucu bambaşka bir hayat yaşıyor. Çocukken aldığı yaralar yüzünden sürekli bir hayat mücadelesi veren Zeynep, bir taraftan evlilikle ilgili korkular yaşarken, diğer taraftan da kader mahkumu olduğunu düşünüyor. Aradığı aşkı bulamayan Zeynep, kendini bir kader motifinin içinde buluyor. Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, 1992 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi.Ekranlardaki kariyerine önce dansçı olarak başlayan güzel oyuncu; Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No:309, Erkenci Kuş dizilerinde rol aldı. Mehdi (İbrahim Çelikkol) Bugüne kadar hayat verdiği tüm rolleri hakkıyla yerine getiren İbrahim Çelikkol, Mehdi karakteriyle güçlü ve yakışıklı bir oto tamircisine hayat veriyor. Mehdi, 35 yaşlarında, mahallenin abisi, kızların evlenmeye can attığı biri. Zor bir çocukluk yaşamış olan Mehdi, Zeynep'le birlikte gerçek aşkla tanışıyor.

İbrahim Çelikkol, 1982 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Sektöre model olarak başlayan yakışıklı oyuncu Osman Sınav ile tanıştıktan sonra beyaz perdede yer almaya başladı. İlk filmi olan Pars Narkoterör'ün ardından birçok sinema filminde ve Merhamet, Siyaz Beyaz Aşk, Muhteşem İkili dizilerinde rol aldı. Faruk (Engin Hepileri) Tiyatro sahnelerinde tanınan başarılı oyuncu Engin Hepileri, dizide Faruk karakterine hayat veriyor. Faruk, yakışıklı, zengin bir iş adamı ve Zeynep'in erkek arkadaşı. Faruk Zeynep'le evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak istiyor ancak Zeynep'in annesinin engeline takılıyor. 3 Mart 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hepileri, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda seslendirme de yapan oyuncu Yaprak Dökümü, Kara Ekmek, Kimse Bilmez dizilerinde rol aldı. Sakine (Zuhal Gencer) Zuhal Gencer'in canlandırdığı Sakine karakteri, Zeynep'in öz annesi olarak dizide yer alıyor. Sakine'nin iki kızı, bir oğlu, alkolik bir kocası var. Zeynep dışındaki diğer kızı daha 15 yaşındayken kocaya kaçmış, oğlu ise bakımsızlıktan ölmüş olunca Zeynep hakkında bir karar vermek de Sakine'ye düşüyor. Sakine ve kocasının aldığı bu karar, Zeynep'i tüm hayatı boyunca etkiliyor.

Zuhal Gencer, Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda aktif olarak tiyatro oyunlarında yer alıyor. Ekranlardaki serüveni ise Çağan Irmak'ın Ulak filminde başladı ve Canevim, Sevdaluk gibi dizilerde roller aldı. Bayram (Kazım Sinan Demirer) Alkolik bir baba olan Bayram karakteri, Zeynep'in öz babası. 15 yaşında evlenmek için kaçan kızı nedeniyle Zeynep'in okumasına karşı çıkıyor. Ailesine iyi bir yaşam sunamayan babanın neler yaşattığını gözler önüne seriyor. Bayram karakterine hayat veren Sinan Demirer, 1972 yılı Sivas doğumlu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile tanınıyor. Nermin (Senan Kara) Nermin, dizide Zeynep'i yetiştiren üvey annesi ve aynı zamanda Zeynep'in annesinin temizlik yaptığı evin sahibesi. Zeynep'i büyüttüğü ve okuttuğu için onu çok seviyor ve düşünüyor. Ancak Zeynep bir kader mahkumu olduğu için üvey annesi ile çelişen kararlar alıyor. Senan Kara, 1978 yılı İzmir doğumlu. Oyunculuk eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamış olan oyuncu, daha önce Kuzgun dizisinde hayat verdiği Kudret karakteri ile tanınıyor.