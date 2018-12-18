Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor

Siyahiler tarafından linç edilmek istenen tek kişi Aga Brzostowska değil. İsveçli Emma Hallberg de bu konuda Aga ile aynı kaderi paylaşıyor. İşte olayın detayları...

'Ölüm tehditleri alıyorum'

Yaptığı paylaşımlar ve aldığı sponsorluklar nedeniyle eleştiriye maruz kalan genç kızın oyunu başını belaya soktu.

Aga Brzostowska isimli genç kendini siyahi olarak tanıtıyor. Makyaj malzemeleri, giyecek, saç bakımı, kozmeti vb. siyahilere hitap eden ürünleri tanıtan Aga, bu hareketi nedeniyle siyahilerin tepkisini topladı.

Gerçek bir siyahi olmadığı için pek çok saldırıya maruz kalan genç kız, gerçekte Polonyalı ve beyaz tenli.

Bu durumu aşağılayıcı olarak gören siyahi insanlar, tepkilerini dile getirmekten geri kalmıyor.

Siyahiler varken bir beyaza reklam yaptırılmasından şikayetçi olan insanlar, Aga'ya ölüm tehdidi dahi gönderiyor.

Teninin çok beyaz olmadığını ancak ameliyatla daha da koyulaştırdığını itiraf eden Aga ise yaptıklarında kötü niyet olmadığını söylüyor.

Aga gibi 'blackfishing'le (siyahi insan dolandırıcısı) suçlanan bir başka isim de Emma Hallberg.

Hallberg İsveçli, fakat o da çeşitli yöntemlerle siyahi gibi davranıp farklı firmalardan reklam alarak para kazanıyor.

İki genç kadın da niyetlerinin kötü olmadığını dile getirdi.

Emma Hallberg'in eski görüntüleri de ameliyatla yaşadığı değişimi gözler önüne seriyor.