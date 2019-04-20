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Gerçek olduğuna inanmak zor! Sıra dışı binalar

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 20.04.2019 17:44 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir tarafında akıl almaz derecede yaratıcı inşa edilmiş onlarca yapı var! Bakın hangi ülkedeki sıra dışı yapıtlardan en ilginci...

Gerçek olduğuna inanmak zor! Sıra dışı binalar

Söz konusu yaratıcılık olunca mimarlar hayal dünyasını sonuna kadar kullanıyor. Kimi ilginç şekillerden ortaya çıkıyor kimi de akıl almaz derecede zeki tasarlanıyor. Peki görenleri şoka uğratan

Dancing Houses, Prag, Çek Cumhuriyeti

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Longaberger Headquarter, Newark, Ohio

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Krzywy Domek, Sopot, Polonya

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House Attack Viyana, Avusturya

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Kansas City Library Kansas City, Missouri

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Mind House Barcelona, İspanya

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Guggenheim Museum Bilbao, İspanya

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Nautilus House Mexico City, Meksika

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Lotus Temple Delhi, Hindistan

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Casa da Musica Porto, Portekiz

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Ryugyong Hotel Pyongyang, Kuzey Kore

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Antilla Mumbai, Hindistan

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Capital Gate Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri

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The National Library Minsk, Beyaz Rusya

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Kunsthaus Graz, Avusturya

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Wonderworks Pigeon Forge, Tennessee

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Cathedral of Brasilia Brezilya

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Palace of the Parliament Bucharest, Romanya

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La Pedrera Barcelona, İspanya

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Turning Torso Malmö‎, İsveç

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Atomium Brussels, Belçika

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Conch Shell House Isla Mujeres, Meksika

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Upside Down Terfens, Avusturya


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