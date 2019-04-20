Gerçek olduğuna inanmak zor! Sıra dışı binalar

Söz konusu yaratıcılık olunca mimarlar hayal dünyasını sonuna kadar kullanıyor. Kimi ilginç şekillerden ortaya çıkıyor kimi de akıl almaz derecede zeki tasarlanıyor. Peki görenleri şoka uğratan
Dancing Houses, Prag, Çek Cumhuriyeti
Longaberger Headquarter, Newark, Ohio
Krzywy Domek, Sopot, Polonya
House Attack Viyana, Avusturya
Kansas City Library Kansas City, Missouri
Mind House Barcelona, İspanya
Guggenheim Museum Bilbao, İspanya
Nautilus House Mexico City, Meksika
Lotus Temple Delhi, Hindistan
Casa da Musica Porto, Portekiz
Ryugyong Hotel Pyongyang, Kuzey Kore
Antilla Mumbai, Hindistan
Capital Gate Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri
The National Library Minsk, Beyaz Rusya
Kunsthaus Graz, Avusturya
Wonderworks Pigeon Forge, Tennessee
Cathedral of Brasilia Brezilya
Palace of the Parliament Bucharest, Romanya
La Pedrera Barcelona, İspanya
Turning Torso Malmö, İsveç
Atomium Brussels, Belçika
Conch Shell House Isla Mujeres, Meksika
Upside Down Terfens, Avusturya
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