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Gerçek yağlama tarifi! Evde kolay yağlama nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.10.2024 10:56
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Yağlama tarifi son günlerde oldukça popüler oldu. Ev yapımı nefis lavaşlar ve kıymalı sos ile hazırlanan bu lezzete sarımsaklı yoğurt ile son dokunuş yapılıyor. Peki, yağlama nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte nefis yağlama yapımı...

Gerçek yağlama tarifi! Evde kolay yağlama nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon -

Yağlama tarifi merak ediliyor. Kayseri'nin yöresel yemeği olan yağlama tarifi Türkiye'nin dört bir yanında severek tüketilen lezzetlerden biri. Pratik yağlama yapımına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Hamuru için:
  • 4 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı instant maya
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Kıymalı harç için:
  • Yarım kg kıyma
  • 1 soğan,
  • 2'şer adet yeşil biber ve kırmızı biber
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 su bardağı domates püresi
  • 1 çay bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • Karabiber, tuz
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 küçük çay bardağı sıvıyağı

TARİF

  • Hamur malzemelerini karıştırdıktan sonra yoğurun ve ağzını kapatıp 30 dakika mayalandırın.
  • Daha sonra mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın ve tabak büyüklüğünde açın.
  • Yağsız tavada arkalı önlü pişirin. Bez ile örtün ki kurumasın.
  • Önce soğan, biberler ve kıymayı sırasıyla güzelce kavurun. Salçaları ekleyip kavurun. Domates püresini ekleyip pişirmeye devam edin. Baharatları ve tuzu da ekleyip karıştırın. 1 çay bardağı kaynar suyu ekleyin fokurdadıktan sonra ocağı söndürün.
  • Lavaşın ağız kısımlarını harcın yağlı sosuna bandırın ve tabağa dizin.
  • Her bir lavaş arasına kıyma harcı döküp kat kat dizin.
  • Sarımsaklı yoğurt ile servis edin

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
yağlama tarifi
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