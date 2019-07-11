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Gerçekten lezzetli olan 10 gıda eşleşmesi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

Bazı farklı yiyecekleri bir araya getirme fikri iştahınızı kaçırabilir ama kimi kombinasyonlar da ufkunuzu açabilir.

Gerçekten lezzetli olan 10 gıda eşleşmesi

Hayatta her şeyin mümkün olduğunu şu turşu ve dondurma eşleşmesinden sonra daha iyi anladık sevgili okur...

Makarna ve krem peynir
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Biliyoruz, henüz en iddialısıyla başlamadık. Makarna ve krem peynir, kabul edilebilir bir ikili. Üstelik tadını da tahmin etmek zor değil. Ama alıştığımız bir ikili de değil kendileri.

Kola ve tavuk
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Bir dahaki sefere tavuk pişiriyorsanız, kola eklemeyi deneyin. Kolanın asidi, etin yumuşamasına ve daha iyi kızarmasına yardımcı olacak. Denemekten zarar gelmez. Bu tuhaflığa ise puanım 10 üzerinden 2.

Yumurta ve akçaağaç şurubu
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Kahvaltının yıldızı, küçük mutlulukların mimarı yumurtayı akçaağaç şurubuyla yemeyi düşünmüş müydünüz? Yumurta sarısı ile birleşen akçaağaç şurubu değişik bir sosa dönüşür. Şimdi farklı ve lezzetli bir kahvaltı için yumurtanın üzerine az bir miktar şurup ekleyin. Bakalım sizin yorumunuz ne olacak. Tuhaflık seviyesi için 10 üzerinden 4 veriyorum.

Fıstık ezmesi ve köfte
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İşte işin rengi yavaştan değişmeye, tuhaflıklar bir bir gelmeye başladı. Hamburger köftesine bir miktar fıstık ezmesi ekleyerek yıldız bir menü hazırlayabilirsiniz. İddialara göre büyük hamburger markaları köftelerinin içine fıstık ezmesi koyuyorlarmış. Lezzeti başkalaştıran şey ise bu imiş.

Tuz ve karpuz
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Bu erik değil ki kardeşim diyenleri duyar gibiyim, ve sizi de anlıyorum. Ama lütfen siz de sakin kalınız :) Karpuzun üzerine bir miktar tuz serpiştirin ve azıcık da limon suyu ilave edin. Bakalım bu tadı beğenecek misiniz? Bu ikiliye puanım 7 efendim.

Turşu ve dondurma
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Bu kulağa tuhaf gelen kombinasyon, aslında sağlığınız için faydalı bir ikili oluyor. Turşudaki tuz kan dolaşımı ve hücresel metabolizma için hayati öneme sahipken, en sevdiğiniz dondurmada bulduğunuz şeker ve yağ size enerji artışı sağlar. Puanım 9 kanka!

Mısır cipsi ve süt
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Filipinler'de bu iki nasıl oldu da keşfedildi hala aklım almıyor. İnsanların vardır bir bildiği diyorum ve sizlere önermeden yoluma devam ediyorum. Yapmayın arkadaşlar, kimse denemesin böyle bir şeyi. Puanım da 10 üzerinden 10.

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Anahtar Kelimeler:
gıda ve beslenme mutfak tüyoları

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