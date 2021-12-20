"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'a Işıl Sergen'den sert tepki

Şarkıcı Hülya Avşar 'ekonomi' sorusu üzerine "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" yanıtını verdi. Avşar'ın bu yanıtı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Avşar'a tepki gösterenlerden biri de Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen'in eski eşi oyuncu Işıl Sergen oldu. Işıl Sergen Avşar'ın sözlerini duyunca kendini tutamadı.

Genç oyuncu Işıl Sergen açıklamasında Hülya Avşar'a sert çıktı.

"NE KADAR KOLAY O YALILARDAN..."

Sergen paylaşımın altına "Bu kadar empati yoksunu ve üstüne yokluğun kötü taklidini yapıyor! Ne kadar kolay değil mi o yalılardan ağız burun eğerek gerekirse yenecek diye dikte edebilmek! Söylenecek binlerce söz varken anlaşılmayacağını bildiğim bir zihniyet!" diyerek Hülya Avşar'a tepki gösterdi.



