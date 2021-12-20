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Hülya Avşar'dan ekonomi yorumu: Gerekirse simit yenecek ama atlatacağız

20.12.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Hülya Avşar ekonomiyle ilgili yaptığı yorumla dikkat çekti. Hülya Avşar "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri de kolay atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar'dan ekonomi yorumu: Gerekirse simit yenecek ama atlatacağız

Konserlerine hız veren Hülya Avşar, son zamanlarda sahnede giydiği iddialı kıyafetleriyle adından söz ettiriyor. 58 yaşındaki şarkıcı bu kez de ekonomi yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.

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Magazin muhabirleri Avşar'a "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusunu sordu.

"DAHA FARKLI BİR YAŞAM ÇİZMEK LAZIM"

Avşar soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız."

"GEREKİRSE SİMİT YENECEK AMA..."

"Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum."

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Ekonomi Hülya Avşar
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