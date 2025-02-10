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Geri döndü, formayı giydi! Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı resmen belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.02.2025 16:58
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, burada beklenen performansı bir türlü veremezken Süper Lig'e geri döndü. İşte detaylar...

Geri döndü, formayı giydi! Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı resmen belli oldu

Çaykur Rizespor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma imzaladı.

İMZAYI ATTI

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Çaykur Rizespor’un, Hull City ile anlaşmasının ardından Rize'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen Ömür, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Abdülkadir Ömür, ardından Çaykur Didi Stadını gezdi.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

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25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 7 numaralı formayı giyecek.

"İNŞALLAH KATKI SAĞLARIM"

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Ömür, yaptığı açıklamada, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Rize'de Trabzon gibi çok iyi bildiğim, arkadaşlarımla gelmekten keyif aldığım bir şehir. Başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza güzel karşılama için teşekkür ederim. Rizespor iyi oyun ile ligin kalitesini yukarı çekmeye çalışan bir ekip. Bana karşı ilgili olduklarını duyduktan sonra hocamızla görüşerek takıma katıldım. İnşallah katkı sağlamayı başarırım. Çok iyi bir aile ortamı var. Ben de Rize ailesinin içerisine girip hem takım arkadaşlarımı hem de Rize taraftarını mutlu edebilirim” dedi.

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transfer Süper Lig Abdülkadir Ömür son dakika
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