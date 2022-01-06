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Geri dönmek için her şeyi yapmaya hazır! Süper Lig devine, "Beni alın" diyerek mesaj gönderdi

06.01.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine Olympiakos'ta devam etmek istemeyen Henry Onyekuru, Galatasaray'a geri dönmek için mesaj gönderdi. Yunan ekibinde mutsuz olan Nijeryalı yıldızın yeniden sarı-kırmızılı formayı giymek için her şeyi yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Başakşehir'in de Visca'nın yerini doldurmak için renklerine katmak istediği Onyekuru'nun gönlü Galatasaray'a gitmekten yana.

Geri dönmek için her şeyi yapmaya hazır! Süper Lig devine, "Beni alın" diyerek mesaj gönderdi
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympiakos
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Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gündeme yine Henry Onyekuru geldi. 3 farklı sezonda sarı-kırmızılıların formasını giyen Nijeryalı yıldız, Florya'ya mesaj göndererek "Beni alın" dedi.

GERİ DÖNMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIR

Fanatik'in haberine göre, Sezon başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı yıldızın, istediği süreyi alamadığı için Yunanistan'da mutsuz olduğu belirtildi. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Florya'ya haber göndererek, Galatasaray'a geri dönmek istediğini ve bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu ilettiği öğrenildi. Teknik patron Fatih Terim'in yönetime sunduğu son listede yer almayan Onyekuru için, bu mesajdan sonra bazı görüşmeler yapılacağı ve bu transferin satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle gerçekleşebileceği bildirildi.

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BAŞAKŞEHİR, VISCA'NIN YERİNİ ONYEKURU'YLA DOLDURMAK İSTİYOR

Onyekuru'nun Olympiakos'tan ayrılma düşüncesini menajerine ilettiği, Yunan kulübüyle de bir görüşme yapıldığı kaydedildi. Bu arada Türkiye'den Başakşehir'in de genç oyuncuyla ilgilendiği ve Trabzonspor 'a satılan Edin Visca'nın yerinin bu şekilde doldurulmasının planlandığı öğrenildi. Ancak Galatasaray devreye girerse, Onyekuru'nun öncelikli tercihinin yine Sarı- Kırmızılılar olacağı da gelen haberler arasında. Terim'in, olası bir Kerem Aktürkoğlu satışında sol kanat için Onyekuru'nun çok iyi bir takviye olabileceğini yardımcılarıyla paylaştığı dile getirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Henry Onyekuru
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