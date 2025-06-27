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Geri sayım başladı: Yeni 'James Bond' filminin yönetmeni belli oldu

‘Incendies’ ve ‘Dune’ gibi filmlerin Kanadalı yönetmeni Denis Villeneuve, bir sonraki James Bond filmini yönetecek.

Geri sayım başladı: Yeni 'James Bond' filminin yönetmeni belli oldu

Dune’, ‘Blade Runner 2049’, ‘Arrival’ ve ‘Sciario’ gibi yapımlarla tanınan Denis Villeneuve’ün 'Bond' serisinin yeni filmini yöneteceği bildirildi.

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Açıklama filmin yapımcı şirketi 'Amazon MGM Studios' tarafından yapıldı. Şirketin duyurusunun ardından yönetmen Denis Villeneuve de açıklama yaparak, “Sinemaya gitmeyle ilgili en eski anılarımdan bazıları '007' ile bağlantılı.

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Sean Connery'nin oynadığı ‘Dr. No’ filminden beri babamla ‘James Bond’ filmlerini izleyerek büyüdüm. Ben koyu bir Bond hayranıyım. Benim için o kutsal bir karakter” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
james bond
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