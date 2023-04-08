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Gerilim dinmiyor! Galatasaray üyesinden MHK Başkanı Lale Orta hakkında suç duyurusu! Sebebi ise...

08.04.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, şampiyonluk yarışı da kızıştı. Son viraja girilirken; liderliğini sürdüren Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta için istifa talebinde bulunmuştu. İlk olarak 27. haftada oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden sonra istifa isteyen sarı - kırmızılı kulüp, daha sonra bu talebini birçok kez yinelemişti. Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'ndan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Gerilim dinmiyor! Galatasaray üyesinden MHK Başkanı Lale Orta hakkında suç duyurusu! Sebebi ise...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, siyah - beyazlıların 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Maçın hakemi Halil Umut Meler ve VAR ekibi, karşılaşmada verdikleri kararlarla kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Galatasaray Kulübü, dev derbinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etmişti.

Bu talebini birçok kez yineleyen sarı - kırmızılı kulübün üyesi Fırat Develioğlu'ndan flaş bir hamle geldi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

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Galatasaray Kulübü üyesi olan ve daha önce başkanlığa adaylığını koyan Fırat Develioğlu, Lale Orta hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Fırat Develioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gördüğüm lüzum üzerine MHK Başkanı Lale Orta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Savcılık, Emniyet, istihbarat, MASAK gibi kurumlar gerekli soruşturmayı yapacaktır. Tahkikat sonunda ortaya çıkacak suçlu ve suçlular varsa cezalarını çekecektir. Adalete-devletimize güvenelim. Biz takipçisi olacağız. Haklıysak hakkımızı yedirtmeyiz." sözlerini kullandı.

Fırat Develioğlu'nun avukatı Eser Çömlekçioğlu, suç duyurusu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

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"Müvekkilim Fırat Develioğlu kamuoyunda ve futbol camiasında ayyuka çıkan MHK Başkanı Lale Orta ve yakın çevresi hakkına, TCK ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince Galatasaray'ın ve Türk futbolunun ari menfaatlerini korumak adına, gerçeklerin gün yüzüne çıkması ve temiz futbol anlayışın hakim olması adına vatandaş ve Galatasaray Kulübü'nün üyesi olarak ilgili şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Adli tahkikatın salahiyeti açısından sağlıklı bir soruşturma yürütülmesi için gerekli tüm bilgiler savcılığa iletilmiştir.

Kamuoyunun dikkatine sunarız.

Fırat Develioğlu vekili Avukat Eser ÇÖMLEKÇİOĞLU"

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