Gervinho ve Bruno Peres bu akşam Trabzon'a geliyor

Sezonu 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Avrupa'da yer alacak Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. İşte detaylar...
Bordo-Mavililerin daha önce anlaşmaya vardığı yeni transferleri Parma'dan Gervinho ve Roma'dan Bruno Peres, bugün saat 18.30'da Trabzon'da olacak.
Sağ bek ve forvet transferlerinin yanı sıra kanat oyuncusu için de arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda oyuncularla iletişime geçiyor. Bordo mavililerin bir forvet daha transfer etmesi bekleniyor. (Akşam)
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