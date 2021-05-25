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Gervinho ve Bruno Peres bu akşam Trabzon'a geliyor

25.05.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonu 4.sırada tamamlayan Bordo-Mavililer, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce transferlerini açıkladığı Gervinho ve Bruno Peres, bu akşam saat 18:30'da Trabzon'a gelip kendilerini Bordo-Mavililere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Gervinho ve Bruno Peres bu akşam Trabzon'a geliyor

Sezonu 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Avrupa'da yer alacak Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. İşte detaylar...

BU AKŞAM ŞEHRE GELİYORLAR

Bordo-Mavililerin daha önce anlaşmaya vardığı yeni transferleri Parma'dan Gervinho ve Roma'dan Bruno Peres, bugün saat 18.30'da Trabzon'da olacak.

BİR FORVET DAHA GELECEK

Sağ bek ve forvet transferlerinin yanı sıra kanat oyuncusu için de arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda oyuncularla iletişime geçiyor. Bordo mavililerin bir forvet daha transfer etmesi bekleniyor. (Akşam)


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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
el gençlere yatırım yapar biz günü kurtarmaya bu kafa bu zihniyet olduğu sürece de bir adım öteye gidemeyiz
sampiyon Trabzon.. solbek ortasaha ve bi saglam forvete bu is biter.

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