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Gerzek Şaban filminin konusu nedir? Gerzek Şaban filminin oyuncuları kimler, nerede, ne zaman çekildi?

04.09.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerzek Şaban filmi 4 Eylül 2022 Pazar günü bir kez daha televizyon yayın akışında yerini aldı. İzleyiciler Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan bu filmin, çekim yerini, oyuncularını ve konusunu merak ediyor. Komedi türündeki Yeşilçam filminde Kemal Sunal ile birlikte pek çok başarılı oyuncu da yer alıyor. Peki, Gerzek Şaban filminin konusu nedir? Gerzek Şaban filminin oyuncuları kimler, nerede, ne zaman çekildi?

Gerzek Şaban filminin konusu nedir? Gerzek Şaban filminin oyuncuları kimler, nerede, ne zaman çekildi?

Gerzek Şaban filmi 4 Eylül 2022 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Filmde, Kemal Sunal, Ülkü Özen gibi başarılı isimler yer alıyor. Gerzek Şaban filmini çekildiği yer ve detayları araştırılmaya başlandı.Peki Gerzek Şaban filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

GERZEK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1980 yapımı filmin isminin Gerzek Şaban olmasına rağmen filmde "Şaban" adında bir karakterin olmadığı Gerzek Şaban filmi, Kemal Sunal-Natuk Baytan filmlerinin tipik örneklerinden biri olarak biliniyor. Filmin sahneleri büyük ölçüde Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırmaktadır. Gerzek Şaban'da bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanmaktadır.

Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Kendisi çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babası olarak bilinmektedir. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer başka mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışacaktır.

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Osman / Seyfi
Yadigar Ejder - Kahveci Hamza
Muhteşem Durukan - Konyakçı
Arap Celal - Arap Celal
Ülkü Özen - Lale
Rıza Pekkutsal - Rejisör
Nejat Gürçen - Hamdi
Reha Yurdakul - Mafya şefi Abbas


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal sinema
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