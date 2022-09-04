Gerzek Şaban filminin konusu nedir? Gerzek Şaban filminin oyuncuları kimler, nerede, ne zaman çekildi?

Gerzek Şaban filmi 4 Eylül 2022 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Filmde, Kemal Sunal, Ülkü Özen gibi başarılı isimler yer alıyor. Gerzek Şaban filmini çekildiği yer ve detayları araştırılmaya başlandı.Peki Gerzek Şaban filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

GERZEK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1980 yapımı filmin isminin Gerzek Şaban olmasına rağmen filmde "Şaban" adında bir karakterin olmadığı Gerzek Şaban filmi, Kemal Sunal-Natuk Baytan filmlerinin tipik örneklerinden biri olarak biliniyor. Filmin sahneleri büyük ölçüde Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırmaktadır. Gerzek Şaban'da bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanmaktadır.

Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Kendisi çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babası olarak bilinmektedir. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer başka mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışacaktır.

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Osman / Seyfi

Yadigar Ejder - Kahveci Hamza

Muhteşem Durukan - Konyakçı

Arap Celal - Arap Celal

Ülkü Özen - Lale

Rıza Pekkutsal - Rejisör

Nejat Gürçen - Hamdi

Reha Yurdakul - Mafya şefi Abbas



