Gerzek Şaban nerede, ne zaman çekildi? Gerzek Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Gerzek Şaban oyuncuları ve konusu birçok film sever tarafından merak ediliyor. Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı Gerzek Şaban filmi Natuk Baytan imzasını taşıyor. Filmi izleyecek olan ekranı başındakiler film hakkında merak ettiği soruları internetten araştırmaya başladı. İşte Gerzek Şaban filmi hakkında tüm detaylar...

GERZEK ŞABAN NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gerzek Şaban filmi, İstanbul Zekeriyaköy'de çekilmiştir. Film 1980 senesine ait.

GERZEK ŞABAN KONUSU

Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırdığı filmde, bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanır.

Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babasıdır. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışır.

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal - Osman / Seyfi

Yadigar Ejder - Kahveci Hamza

Rıza Pekkutsal - Rejisör Cemal

Nejat Gürçen - Hamdi

Reha Yurdakul - Mafya babası Abbas

Muhteşem Durukan - Konyakçı

Arap Celal - Arap Celal

Muharrem Gürses - Muharrem Amca

Ülkü Özen - Lale

Baki Tamer - Seyfi'nin Adamı

Kudret Karadağ - Seyfi'nin Adamı

Erdoğan Seren - Seyfi'nin Adamı

Hasan Ceylan



