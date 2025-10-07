SPOR

Gheorge Hagi Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Eyüpspor’da Selçuk Şahin’le yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başladı. İstanbul ekibine, Rumen futbolunun efsanesi Gheorghe Hagi önerildi. Yönetim, 59 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyı aday listesine alarak değerlendirmeye başladı.

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig temsilcisi Eyüpspor’da teknik direktör Selçuk Şahin’le yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları hız kazandı.

HAGI GERİ DÖNEBİLİR

Ajansspor'un haberine göre; İstanbul ekibine teknik direktörlük için Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi önerildi. Yönetim, deneyimli çalıştırıcının ismini değerlendirmeye alarak aday listesine ekledi.

GALATASARAY VE BURSASPOR'U ÇALIŞTIRDI

59 yaşındaki Hagi, son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta’yı çalıştırmıştı. Kariyerinde Galatasaray, Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı’nda da görev alan Hagi, Eyüpspor’un gündemindeki güçlü adaylardan biri konumunda.

