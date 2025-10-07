Gheorge Hagi Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Trendyol Süper Lig temsilcisi Eyüpspor’da teknik direktör Selçuk Şahin’le yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları hız kazandı.
Ajansspor'un haberine göre; İstanbul ekibine teknik direktörlük için Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi önerildi. Yönetim, deneyimli çalıştırıcının ismini değerlendirmeye alarak aday listesine ekledi.
59 yaşındaki Hagi, son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta’yı çalıştırmıştı. Kariyerinde Galatasaray, Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı’nda da görev alan Hagi, Eyüpspor’un gündemindeki güçlü adaylardan biri konumunda.
