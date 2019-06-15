Mynet Trend

Ghost Recon için nefes kesen bir oynanış videosu yayınlandı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 15.06.2019 12:40 | Son Güncelleme

Şu aralar oyun dünyasının kalbi E3 2019 ile birlikte atıyor. Oyun sektörünün en büyük etkinliklerinden biri olarak gösterilen E3’te pek çok yeni oyun tanıtıldı. Nitekim bu oyunlardan birisi de Ghost Recon serisinin yeni halkası Breakpoint’ti.

Ghost Recon için nefes kesen bir oynanış videosu yayınlandı

Aslında Ubisoft yeni Ghost Recon oyununu E3 2019 öncesinde açıklamıştı. Fakat oyuna dair ilk sağlam detaylar E3 ile birlikte ortaya çıktı.

Ghost Recon Breakpoint hakkında en çok merak edilen detaylardan birisi de oyunun nasıl bir oynanış dinamiğine sahip olacağıydı. Malum, söz konusu Ubisoft olduğunda tanıtılan oyun ile satışa sunulan oyun arasında dağlar kadar fark olabiliyor.

Fakat geçtiğimiz gün yeni Ghost Recon oyunu için yayınlanan oynanış videosu, genel anlamda tatminkar düzeydeydi. En azından bu neslin konsolları için yeterli grafikler ve yeterli atmosfer sunulmuş diyebiliriz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Ghost Recon Breakpoint PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak 4 Ekim’de satışa sunulacak.

Oyun için yayınlanan 26 dakikalık oynanış videosuna yukarıdan göz atabilirsiniz. Tekrardan belirtelim, bu oynanış videosu E3 demosundan derlenmiş. Yani oyunun son halinde ufak çaplı farklılıklar olabilir.

Ghost Recon oynanış videosu için buraya tıklayınız

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
iPhone ailesi bundan sonra Çin’de üretilmeyecekiPhone ailesi bundan sonra Çin’de üretilmeyecek
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimi ile karşımıza çıktıCyberpunk 2077 sistem gereksinimi ile karşımıza çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ghost Recon Ghost Recon video

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji 4 il için saat verdi: Çok kuvvetli olacak!

Meteoroloji 4 il için saat verdi: Çok kuvvetli olacak!

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

İğrenç haber! 14 yaşındaki öz kızını hamile bıraktı: İfadesinde söyledikleri...

İğrenç haber! 14 yaşındaki öz kızını hamile bıraktı: İfadesinde söyledikleri...

Venezuelalıların komşu ülkelere göçü sürüyor

Venezuelalıların komşu ülkelere göçü sürüyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sniper Ghost Warriror için 11 dakika oynanış videosu paylaşıldı

Sniper Ghost Warriror için 11 dakika oynanış videosu paylaşıldı

Google aramalar uygulamasına karanlık mod geldi

Google aramalar uygulamasına karanlık mod geldi

Gece modu özelliği Galaxy S9 için geliyor

Gece modu özelliği Galaxy S9 için geliyor

iPhone ailesi bundan sonra Çin’de üretilmeyecek

iPhone ailesi bundan sonra Çin’de üretilmeyecek

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimi ile karşımıza çıktı

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimi ile karşımıza çıktı

Huawei yeni nesil Matebook’un lansmanını erteledi

Huawei yeni nesil Matebook’un lansmanını erteledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.