Ghost Recon için nefes kesen bir oynanış videosu yayınlandı

Aslında Ubisoft yeni Ghost Recon oyununu E3 2019 öncesinde açıklamıştı. Fakat oyuna dair ilk sağlam detaylar E3 ile birlikte ortaya çıktı.

Ghost Recon Breakpoint hakkında en çok merak edilen detaylardan birisi de oyunun nasıl bir oynanış dinamiğine sahip olacağıydı. Malum, söz konusu Ubisoft olduğunda tanıtılan oyun ile satışa sunulan oyun arasında dağlar kadar fark olabiliyor.

Fakat geçtiğimiz gün yeni Ghost Recon oyunu için yayınlanan oynanış videosu, genel anlamda tatminkar düzeydeydi. En azından bu neslin konsolları için yeterli grafikler ve yeterli atmosfer sunulmuş diyebiliriz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Ghost Recon Breakpoint PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak 4 Ekim’de satışa sunulacak.

Oyun için yayınlanan 26 dakikalık oynanış videosuna yukarıdan göz atabilirsiniz. Tekrardan belirtelim, bu oynanış videosu E3 demosundan derlenmiş. Yani oyunun son halinde ufak çaplı farklılıklar olabilir.

Ghost Recon oynanış videosu için buraya tıklayınız

