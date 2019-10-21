Ghostbusters 2020’nin çekimleri sona erdi

80’lerin unutulmaz filmleri arasında yerini alan Ghostbusters (Hayalet Avcıları), yeniden beyaz perdedeki yerini almaya hazırlanıyor. Jason Reitman'ın yönetmenliğini yaptığı, Ghostbusters 2020 adıyla vizyondaki yerini alacak olan film, 20 Temmuz 2020 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

19 Temmuz’da çekilmeye başlanan Ghostbusters 2020’nin, çekimleri 68 gün sürdü. Filmin yapımcısı Jason Reitman, Instagram hesabında film ekibiyle bir fotoğraf paylaşarak çekimlerin tamamlandığını duyurdu.

Her fırsatta proje hakkında çok heyecanlı olduğunu dile getiren Jason Reitman, bu filmi babasına bir nevi sevgilerini ileten bir mektup olarak yaptığını sözlerine ekledi.

80’lerde yapılmış Ghostbusters filmlerine bir devam filmi niteliğinde yapılmış olan Ghostbusters 2020; aynı aileden dört gencin yaşadıklarını izleyenlere aktaracak. Ayrıca bu film, ilk iki filmin geçtiği dünyada geçecek.

Son olarak Ant-Man ve Avengers filmleriyle beyaz perdede yer alan Paul Rudd’un başrollerinde olduğu filmde ayrıca eski filmdeki efsane isimler Sigourney Weaver, Bill Murray ve Dan Aykroyd gibi isimler de boy gösteriyor. Ayrıca Reitman, Ernie Hudson’ın da filmde olduğuna dair birkaç ipucu verdi.



