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Attığı golle babasının takımını şampiyonluktan etti!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 24.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

Venezuela Premier Lig'de Deportivo Tachira forması giyen Giancarlo Maldonado, babasının çalıştırdığı takıma attığı golün ardından hüzne boğuldu.

Attığı golle babasının takımını şampiyonluktan etti!

Venezuela Premier Lig'de, Apertura'nın son haftasında yeşil sahalarda eşine zor rastlanan bir olay yaşandı.

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Ligin son haftasında Academia Puerto Cabello, sahasında Deportivo Tachira'yı konuk ederken kazanan takım şampiyonluk için play-off serisine hak kazanacaktı.

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Karşılaşma ev sahibi Academia Puerto Cabello'nun 2-1'lik üstünlüğüyle devam ederken 90+2. dakikada konuk ekibin 36 yaşındaki golcü yıldızı Giancarlo Maldonado, ceza sahası dışından güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı. Bu gol, Giancarlo Maldonado'nun babası Carlos Maldonado'nun çalıştırdığı Academia Puerto Cabello'da şok etkisi yarattı.

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Giancarlo Maldonado'nun golüyle skor 2-2'ye gelirken 36 yaşındaki oyuncu attığı golün ardından sevinç yaşamayıp tam aksine hüzne boğuldu. Babasının takımını play-off'lardan eden Maldonado, golün ardından gözyaşlarını tutamadı.

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Karşılaşma 2-2 berabere biterken her iki takım da play-off hakkını kaçırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Giancarlo Maldonado Carlos Maldonado Deportivo Tachira Academia Puerto Cabello

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