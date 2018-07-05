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Gianluigi Buffon'un PSG'ye transfer olduğu iddia edildi!

FRANSA HABERLERİ  | 05.07.2018 21:18 | Son Güncelleme

2018-19 sezonu itibariyle İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Juventus kariyerini sonlandıran, buna karşın futbola devam edeceğini açıklayan Gianluigi Buffon, Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Gianluigi Buffon'un PSG'ye transfer olduğu iddia edildi!

Juventus kariyerini bitirdikten sonra futbola nerede devam edeceği merak edilen Gianluigi Buffon'un yeni takımı belli oldu.

Sky Sport İtalya'nın haberine göre Gianlıigi Buffon, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Fransız ekibinin transferi pazartesi resmen duyuracağı öğrenildi.

PSG'nin, İtalyan kaleci için Neymar transferinde yapıldığı gibi Eyfel Kulesi'ni PSG renkleri ve Buffon'a hoşgeldin mesajıyla ışıklandıracağı belirtildi.

Futbol kariyerine İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) ekibi Parma'da başlayan Buffon, 2001'de Juventus'a transfer oldu ve burada futbol tarihine geçecek pek çok başarıya imza attı. Juventus ile 1 sezonu İtalya İkinci Futbol Ligi (Seri B) olmak üzere 17 yıl geçiren Buffon, 9 Seri A şampiyonluğu yaşadı. 12 kere Seri A'da Yılın Kalecisi seçilen Buffon, 2 kez UEFA Yılın Kalecisi ve 1 kez de UEFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

İtalya Milli Futbol Takımı ile 176 maça çıkan Buffon, bu maçların 77'sinde kalesini gole kapayarak İtalya futbol tarihinde en çok maçta gol yemeyen kaleci olmayı başardı.

Buffon'un kariyerindeki en önemli eksiklik ise UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu.

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Gianluigi Buffon psg

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