Giannakopoulos: Sloukas Olympiakos ile imzaladı

Fenerbahçe Beko’nun yıldız guardı Kostas Sloukas, kontratında bulunan opsiyon sebebiyle bu yaz serbest kalabiliyor. Avrupa basını bilhassa sezonun ikinci yarısında Yunan oyun kurucu için birçok iddia ileri sürmüştü. Sonuncusu oldukça ilginç bir isimden geldi: Panathinaikos‘un başkanı Dimitris Giannakopoulos’tan.
Instagramda bir Panathinaikos taraftar sayfasının Panathinaikos formalı Kostas Sloukas paylaşımının altına yazan Dimitris Giannakopoulos, Yunan yıldızın ezeli rakipleri Olympiakos’a gideceğini iddia etti. Panathinaikos’un sahibi yaptığı yorumda “Sloukas Olympiakos ile imzaladı” yazdı.
Kariyerine Olympiakos’ta başladıktan sonra 2015 yazında Fenerbahçe‘ye transfer olan Sloukas, bu sezon 33 maçta 11.8 sayı, 4.8 asist ortalama tutturdu.
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