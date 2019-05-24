SPOR

Giannakopoulos: Sloukas Olympiakos ile imzaladı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 24.05.2019 09:03 | Son Güncelleme

Panathinaikos'un başkanı Dimitrios Giannakopoulos, Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Kostas Sloukas ile Olympiakos'un anlaştığını açıkladı.

Giannakopoulos: Sloukas Olympiakos ile imzaladı

Fenerbahçe Beko’nun yıldız guardı Kostas Sloukas, kontratında bulunan opsiyon sebebiyle bu yaz serbest kalabiliyor. Avrupa basını bilhassa sezonun ikinci yarısında Yunan oyun kurucu için birçok iddia ileri sürmüştü. Sonuncusu oldukça ilginç bir isimden geldi: Panathinaikos‘un başkanı Dimitris Giannakopoulos’tan.

Instagramda bir Panathinaikos taraftar sayfasının Panathinaikos formalı Kostas Sloukas paylaşımının altına yazan Dimitris Giannakopoulos, Yunan yıldızın ezeli rakipleri Olympiakos’a gideceğini iddia etti. Panathinaikos’un sahibi yaptığı yorumda “Sloukas Olympiakos ile imzaladı” yazdı.

Kariyerine Olympiakos’ta başladıktan sonra 2015 yazında Fenerbahçe‘ye transfer olan Sloukas, bu sezon 33 maçta 11.8 sayı, 4.8 asist ortalama tutturdu.

1300

PARTNERBeyaz dişlere sahip olmanın formülüBeyaz dişlere sahip olmanın formülü
Ergin Ataman maçta ihraç edildiErgin Ataman maçta ihraç edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
panathinaikos Dimitrios Giannakopoulos Fenerbahçe Beko Kostas Sloukas Olympiakos

En Çok Okunan Haberler

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Valbuena'nın yeni takımını açıkladı!

Valbuena'nın yeni takımını açıkladı!

Ve Abdullah Avcı imzayı atıyor!

Ve Abdullah Avcı imzayı atıyor!

PFDK'dan şampiyonluk maçı için flaş karar!

PFDK'dan şampiyonluk maçı için flaş karar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Euroleague'de tarih yazdık!

Euroleague'de tarih yazdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Fenerbahçe Beko, üst üste 5. kez Final Four'da

Fenerbahçe Beko, üst üste 5. kez Final Four'da

F.Bahçe Final Four'a çok yakın!

F.Bahçe Final Four'a çok yakın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giannakopoulos: Sloukas Olympiakos ile imzaladı

Fenerbahçe'de ayrılık

Ergin Ataman Banvit maçında ihraç edildi

Ergin Ataman maçta ihraç edildi

Ergin Ataman: Fenerbahçe taraftarının şahsıma karşı ettiği hakaret ve küfürler beni çok üzdü

F.Bahçe taraftarına küfür tepkisi

Anadolu Efes 83 - 91 CSKA Moskova (THY Euroleague final)

Efes üzdü! Sonunu getiremedi...

Fenerbahçe Beko 75- 94 Real Madrid

F.Bahçe Beko dördüncü bitirdi

THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Vesely

Jan Vesely MVP seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.