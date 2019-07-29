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Giannelli Imbula Galatasaray'a haber gönderdi! 'Gelmeye hazırım'

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'da orta saha transferi için geçmiş yıllarda gündeme gelen Giannelli Imbula, sarı kırmızılılara gelmek istedi.

Giannelli Imbula Galatasaray'a haber gönderdi! 'Gelmeye hazırım'

Galatasaray Transfer çalışmalarına devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Giannelli Imbula oldu. Stoke City forması giyen orta saha oyuncusunun menajerleri aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği belirtildi.

Sarı kırmızılıların 2017 yılında kadrosuna katmak adına yoğun çaba gösterip aylarca transferi adına uğraştığı Imbula, yeniden gündeme geldi. Ama bir farkla! Bu kez Imbula, Galatasaray'da forma giymek isteyip menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi.

Son 2 sezonda Rayo Vallecano ve Touluse'de forma giyen Imbula, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu iletti. Bunun üzerine Galatasaray teknik heyeti, Imbula'nın son durumunu ve performansı mercek altına alındı. Galatasaray teknik heyeti Imbula'nın performansını yeterli görmeyip transferi adına olumsuz görüş sundu.

(FutbolArena)

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Giannelli Imbula Galatasaray

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