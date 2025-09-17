SPOR

Giannis Antetokounmpo Türk bayrağına hakaretinin ardından özür mesajı yayınladı! Ortak fotoğraf paylaştılar...

EuroBasket 2025’te finalde Almanya’ya yenilerek turnuvada şampiyonluğu kıl payı kaçıran A Milli Basketbol takımımız ile Yunan basketbolunun sembol isimlerinden Giannis Antetokounmpo arasında buzlar eriyor. Yıldız oyuncu Türkiye'den özür diledi…

Burak Kavuncu

EuroBasket 2025 sonrası Türk bayrağı hakkında kullandığı çirkin ifadelerle tepki toplayan Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, flaş bir harekete imza attı.

ÖZÜR DİLEDİ!

NBA patentli yıldız oyuncu yaptığı hareket sebebiyle Türkiye'den özür diledi ve milli oyuncu Alperen Şengün ile birlikte bir fotoğraf paylaştı.

''Canlı yayınım esnasında saygısızca hatırlatmalar yapan birine uygunsuz bir yorum yaptım. Amacım kimseyi kızdırmak değildi. Tüm kalbimle özür dilerim. Türkiye'ye ve dünyadaki tüm insanlara karşı sevgi ve saygıdan başka hiçbir his beselemiyorum."

ALPEREN ŞENGÜN’LE TOKALAŞMAMIŞTI!

Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye'ye kaybeden Yunanistan'da Giannis Antetokounmpo ile Alperen Şengün arasında polemik yaşanmış, turnuvanın ödül töreninde ikili tokalaşmamıştı.

NE DEMİŞTİ?

Giannis Antetokounmpo, daha önce canlı yayın sırasında Türk bayrağı ile ilgili, "Lanet olası Türk bayrağını çıkartın buradan." demişti.

