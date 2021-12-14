Gibi 2. sezon ne zaman başlıyor? Feyyaz Yiğit yeni sezon afişini paylaştı

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan, yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in, senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yaptığı başrollerini ise Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç’ın paylaştığı Gibi dizisi 2. sezonuyla hayranlarıyla buluşacak.

GİBİ 2. SEZON AFİŞİNİ PAYLAŞTI!

Gibi'de Kıvanç Kılınç ile birlikte başrolü paylaşan Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabından 2. sezon afişini paylaştı. "Gibi 2. sezon gerçekten çok yakında. Cidden" notunu yazdı. Gibi'nin 2. sezonuyla Aralık ayı sonunda Exxen'de yayınlanmaya başlayacak.

Gibi'de Yılmaz ve İlkkan isimli iki karakterin sürekli birbiriyle didişmelerinden ortaya çıkan olumsuz olayları işliyor.

