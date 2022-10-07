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Gibi dizisi 3. sezon ne zaman çıkacak? Gibi dizisi 3. sezon tarihi belli oldu mu?

07.10.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gibi dizisi Exxen platformu ile seyircilerle buluştu. Beğeni toplayan dizinin ilk iki sezonunu bitirenler, 3. sezon tarihini araştırmaya koyuldu. Gibi dizisinin başrollerini Feyyaz Yiğit ile Kıvanç Kılınç paylaşıyor. Peki Gibi dizisi 3. sezon ne zaman çıkacak? Gibi dizisi 3. sezon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Gibi dizisi 3. sezon ne zaman çıkacak? Gibi dizisi 3. sezon tarihi belli oldu mu?

Gibi dizisinin yönetmenliğini Ömer Sinir üstlenirken senaristliği ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'ye ait...Dijital yayın platformu Exxen'de ekranlara gelen Gibi dizisinin 3. sezonu heyecanla bekleniyor. Sitcom dizisi Gibi'nin 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Peki Gibi dizisi 3. sezon ne zaman çıkacak? Gibi dizisi 3. sezon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

GİBİ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gibi dizisinin 3. sezonu 7 Ekim 2022 Cuma günü yayınlanacak.

GİBİ KONUSU NEDİR?

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle kavga etmekte usta olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri abartı derecede sorun çıkartan bir seviyeye getirirler.

GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Feyyaz Yiğit
Kıvanç Kılınç paylaşıyor
Ahmet Kürşat Öçalan


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dizi gibi
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