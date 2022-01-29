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Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi Mucize Doktor'un yıldızı Sinem Ünsal çıktı

29.01.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Exxen dizisinin çok sevilen dizisi 'Gibi' ikinci sezonuyla sosyal medyanın en çok konuştuğu diziler arasında. Dizide, bilmiş halleriyle dikkat çeken İlkkan karakterine hayat veren Kıvanç Kılınç'ın sevgilinin Mucize Doktor'un güzel ismi Sinem Ünsal olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi Mucize Doktor'un yıldızı Sinem Ünsal çıktı

Exxen'de yayınlanan ve büyük bir ilgi ile izlenen 'Gibi' dizisi büyük başarı yakaladı. Sosyal medyada da çok konuşulan dizinin şu an ikinci sezonu yayınlanmakta.

Her bölümde farklı olay örgüsü olan dizi yayınlandığı günler sosyal medyanın gündemine oturuyor.

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Dizinin başrollerinde Feyyaz Yiğit'in ve Kıvanç Kılınç yer alıyor. Dizinin hayranları ise bu ikilinin özel hayatlarını oldukça merak ediyor.

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Dizide İlkkan karakterine hayat veren Kıvanç Kılınç'ın sevgilinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Kıvanç, kendisi gibi oyuncu olan Sinem Ünsal'la birlikte. Sinem Ünsal, yayınlandığı dönem reyting rekoru kıran Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Sinem karakteriyle tanınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi Sinem Ünsal
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