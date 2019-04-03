Gıda enflasyonu: Türkiye'de evde yemek yapmak 10 yılda ne kadar pahalandı?

Soğan, patlıcan, patates, kırmızı et gibi ürünlerdeki fiyat artışları sık sık haberlere konu oluyor ve tanzim satış noktaları kurulması ya da kırmızı et ithalatının önünün açılması gibi önlemleri gündeme getiriyor.

Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış küresel tablodan farklı bir yön izliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün her ay yayımladığı küresel gıda fiyatları endeksi neredeyse 10 yıldır yatay bir seyir izliyor.

Türkiye'de ise özellikle 2017'den bu yana gıda fiyatlarında hızlı bir yükseliş var. Gıda enflasyonu sekiz aydır yüzde 20'nin altına inmiyor. Son iki buçuk yılda ise gıda fiyatları ayda ortalama yüzde 16 artıyor.

Beğendili kebap

2009: 4 kişilik 11 TL

500 gr. kuzu eti: 8,5 TL

1 adet soğan: 0,07 TL

2 adet patlıcan: 1,3 TL

1 bardak süt: 0,4 TL

50 gr. un: 0,03TL

50 gr. kaşar: 0,7 TL

2014: 4 kilişik 17,65 TL

500 gr. kuzu eti: 14,5 TL

1 adet soğan: 0,1 TL

2 adet patlıcan: 1,4 TL

1 bardak süt: 0,5 TL

50 gr. un: 0,05 TL

50 gr. kaşar peyniri: 1,1 TL

2019: 4 kişilik 34, 58 TL

500 gr. kuzu eti: 25,5 TL

1 adet soğan: 0,4 TL

2 adet patlıcan: 3,2 TL

1 bardak süt: 0,9 TL

50 gr. un: 0,08 TL

50 gr. kaşar peyniri: 1,5 TL